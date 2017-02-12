Білий дім пообіцяв захист союзникам від агресивного Пхеньяна

США прихильні безпеці своїх союзників у Тихоокеанському регіоні.

США захистять своїх союзників від Кім Чен Ина ЦТАК

Сполучені Штати будуть підтримувати своїх союзників у разі будь-яких ворожих дій з боку Північної Кореї, заявив радник Білого дому Стівен Міллер.

"Суть справи в тому, що ми будемо підтримувати і зміцнювати наші життєво важливі альянси в рамках нашої стратегії стримування і запобігання посиленням ворожості, яку ми спостерігали в останні роки з боку північнокорейського режиму", – сказав Міллер, виступаючи по телеканалу Fox News.

Як повідомлялося, 11 лютого Північна Корея запустила балістичну ракету, уламки якої швидко розлетілися по Японському морю. Пуск ракети з авіабази в провінції Пхенан-Пукто на західному узбережжі країни є першим випробуванням при президенті США Дональді Трампі.

За даними Стратегічного командування Збройних Сил США, це була балістична ракета середньої дальності. При цьому наголошується, що ракета не загрожувала безпеці Північної Америки.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".