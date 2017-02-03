Білий Дім підтвердив збереження "кримських" санкцій проти РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа згодна з позицією представника США в ООН.
"Я думаю, постпред США при ООН Ніккі Хейлі дуже чітко заявила про нашу стурбованість російською окупацією Криму. Я думаю, вона говорила дуже переконливо і чітко про це", - заявив Спайсер.
3 лютого постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі під час свого першого виступу в Раді Безпеки ООН підтвердила позицію нової адміністрації США щодо російської агресії, заявивши про намір зберегти "кримські" санкції.
У понеділок стало відомо, що у Трампа ще не прийняли рішення щодо санкцій проти РФ. Офіційний представник Білого дому запевнив, що Трамп не обговорював санкції з президентом Росії Володимиром Путіним під час телефонної розмови в суботу.Укрінформ