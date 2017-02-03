Топ Новини
<
>

Білий Дім підтвердив збереження "кримських" санкцій проти РФ

3 лютого в 23:27

Адміністрація президента США Дональда Трампа згодна з позицією представника США в ООН.

Белый дом
Білий Дім продовжить санкції через Крим
Представник Білого дому Шон Спайсер підтвердив позицію адміністрації президента США Дональда Трампа по збереженню санкцій проти Росії, накладених на неї у зв'язку з окупацією Криму.

"Я думаю, постпред США при ООН Ніккі Хейлі дуже чітко заявила про нашу стурбованість російською окупацією Криму. Я думаю, вона говорила дуже переконливо і чітко про це", - заявив Спайсер.

3 лютого постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі під час свого першого виступу в Раді Безпеки ООН підтвердила позицію нової адміністрації США щодо російської агресії, заявивши про намір зберегти "кримські" санкції.

Читайте також: Трамп не збирається послаблювати санкції проти Росії

У понеділок стало відомо, що у Трампа ще не прийняли рішення щодо санкцій проти РФ. Офіційний представник Білого дому запевнив, що Трамп не обговорював санкції з президентом Росії Володимиром Путіним під час телефонної розмови в суботу.

За матеріалами: Укрінформ
Читайте також
Теги США санкції ООН Крим Росія Трамп Білий президент час окупація посол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.99
EUR 29.17
Останні новини