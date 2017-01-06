Бездіяльність США спонукала Путіна втрутитися в американські вибори - Маккейн

За словами сенатора, роками кібератаки на США зустрічалися з нерішучістю і бездіяльністю.

Маккейн заявив, що бездіяльність США спонукала Путіна втрутитися в американський виборчий процес

Бездіяльність США спонукала президента РФ Володимира Путіна віддати наказ щодо кібератак з метою втрутитися в американські вибори, тому що Вашингтон не організував для Росії високу ціну за її агресивну зовнішню політику, заявив американський сенатор Джон Маккейн.

"Нас не повинно дивувати, що Володимир Путін міг подумати, що він може влаштовувати всі серйозні кібератаки на нашу державу, коли він заплатив таку малу ціну за вторгнення в Україну, за анексію Криму, за підрив демократичних інститутів по всій Європі і, звичайно, за допомогу Башара аль-Асада знищувати цивільних осіб у Сирії протягом більше року безкарно", - сказав він, передає "Радіо Свобода".

Маккейн також додав, що роками кібератаки на США зустрічалися з нерішучістю і бездіяльністю.

"Наша держава не має політики, а отже, і стратегії кіберстримування. Це подоба слабкості провокувала наших супротивників, які нападали на нас знову і знову, і все серйозніше і серйозніше. Якщо ми не продемонструємо, що ціна нападів на США перевищує бажані переваги, ці кібернапади тільки будуть наростати", — сказав Маккейн.

Раніше головні представники спеціальних служб США під час слухань в американському Сенаті заявили, що тільки вище керівництво Росії могло дати дозвіл на кібератаки, метою яких було втручання у вибори президента США.

У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.