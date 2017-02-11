Беата Шидло після ДТП керуватиме урядом Польщі з лікарні

Прем'єр-міністр Польщі почувається добре, хоча і відчуває певні незручності.
"Якийсь час прем'єр-міністр буде перебувати під медичним наглядом. Співробітники лікарні контролюють ситуацію", - зазначив він.
Прес-секретар уряду також повідомив, що прем'єр-міністр "почуває себе добре, хоча і відчуває певні незручності". Він підкреслив, що стан Беати Шидло стабільний і вона може виконувати обов'язки глави уряду.
Як повідомлялося, 10 лютого кілька автомобілів урядового кортежу потрапили у ДТП в районі польського міста Освенцім. Беата Шидло була негайно госпіталізована, після чого на вертольоті її доставили до Варшави. Водій автомобіля Fiat Seicento, який спровокував ДТП, визнав себе винним.Радіо Польща