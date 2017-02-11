Беата Шидло після ДТП керуватиме урядом Польщі з лікарні

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Прем'єр-міністр Польщі почувається добре, хоча і відчуває певні незручності.

Стан Беати Шидло стабільно, і вона може виконувати обов'язки глави уряду Радіо Польща

Стан здоров'я прем'єр-міністра Польщіпісля ДТП стабільне і знаходиться під контролем лікарів, повідомив представник прем'єра Рафал Бохонек.

"Якийсь час прем'єр-міністр буде перебувати під медичним наглядом. Співробітники лікарні контролюють ситуацію", - зазначив він.

Прес-секретар уряду також повідомив, що прем'єр-міністр "почуває себе добре, хоча і відчуває певні незручності". Він підкреслив, що стан Беати Шидло стабільний і вона може виконувати обов'язки глави уряду.

Як повідомлялося, 10 лютого кілька автомобілів урядового кортежу потрапили у ДТП в районі польського міста Освенцім. Беата Шидло була негайно госпіталізована, після чого на вертольоті її доставили до Варшави. Водій автомобіля Fiat Seicento, який спровокував ДТП, визнав себе винним.