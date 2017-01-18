Байден в Давосі: не покладайтеся надмірно на лідерство Вашингтона

За його словами, настав час всім країнам взяти на себе частину відповідальність за зміни у світі.

Байден наголосив, що країнам не варто надмірно чекати, коли Вашингтон займе позицію лідера. weforum.org

Віце-президент США Джозеф Байден на Всесвітньому економічному форумі в Давосі нагадав, що він буде обіймати свою посаду ще два дні. А тоді у Вашингтоні почне роботу нова адміністрація, і багато хто боїться того, як зміниться поведінка США на світовій арені.

"Не покладайтеся так на лідерство Вашингтона. Кожна країна у світі повинна взяти участь у прийнятті рішення, яким світ буде завтра, який буде мати вигляд місце, в якому ми всі живемо. Після Другої світової війни такі рішення в основному приймали США. Ми накреслили лінію і план, який дозволив створити світовий порядок, який не ділить країни на переможців і лузерів, а дозволяє всім досягти успіху на основі певних цінностей", - сказав Байден.

При цьому, він додав, що зараз цей світовий порядок також під урадом через внутрішні процеси в кожній країні, зокрема через невпинний наступ технологічних змін.

"Мій батько мені завжди казав: Джо, робота - це не лише питання сплати рахунків. Це питання людської гідності, щоб кожен батько міг поглянути в очі своїй дитині і сказати: "Все буде гаразд"" , - сказав Байден, вказуючи на те, що сьогодні сфера працевлаштування сильно змінюється.

Великі технологічні компанії зароблять все більше, при цьому наймаючи все менше співробітників. А попит на некваліфікованих працівників падає. Тож, на думку віце-президента, потрібно створити нову систему професійної освіти, яка б була безкоштовною і дозволила б людям перекваліфіковуватися впродовж свого життя.

"Ми не повинні ставити під загрозу людське почуття гідності", - підкреслив Байден.

Перед тим, як вирушити у Давос, Джозеф Байден був з візитом у Києві. Під час зустрічі з українськими чиновниками Байден назвав боротьбу з корупцією питанням національної безпеки України.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".