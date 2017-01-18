Байден пояснив, чому ЄС не повинен відкидати можливість членства України

За його словами, шлях до членства в союзі дає шанс українцям позбутися автокритичного минулого назавжди.
Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав віце-президент США Джозеф Байден,наголосивши, що ЄС не повинен закривати двері перед країнами на периферії Європи.
"Такі країни, як Україна, як країни на Балканському півострові, для них ця перспектива - це шанс відкинути неліберальні форми правління, які так довго панували над ними. Це їхній шанс увійти в 21-ше століття", - сказав Байден.
Також у Давосі Байден закликав країни не покладатися надмірно на лідерство Вашингтона. За його словами, кожна країна повинна взяти на себе частину відповідальності за майбутнє світу.
Перед тим, як вирушити у Давос, Джозеф Байден був з візитом у Києві. Під час зустрічі з українськими чиновниками Байден назвав боротьбу з корупцією питанням національної безпеки України.
Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".DT.UA