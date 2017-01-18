Байден пояснив, чому ЄС не повинен відкидати можливість членства України

За його словами, шлях до членства в союзі дає шанс українцям позбутися автокритичного минулого назавжди.

Байден наголосив на необхідності зберегти ЄС. weforum.org

Демократичній спільноті необхідно об'єднати зусилля для збереження Євросоюзу, оскільки впродовж історії після Другої світової війни він виявився надзвичайно важливим проектом, який дозволив народам мирно подолати конфлікти і досягти процвітання.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав віце-президент США Джозеф Байден,наголосивши, що ЄС не повинен закривати двері перед країнами на периферії Європи.

"Такі країни, як Україна, як країни на Балканському півострові, для них ця перспектива - це шанс відкинути неліберальні форми правління, які так довго панували над ними. Це їхній шанс увійти в 21-ше століття", - сказав Байден.

Також у Давосі Байден закликав країни не покладатися надмірно на лідерство Вашингтона. За його словами, кожна країна повинна взяти на себе частину відповідальності за майбутнє світу.

Перед тим, як вирушити у Давос, Джозеф Байден був з візитом у Києві. Під час зустрічі з українськими чиновниками Байден назвав боротьбу з корупцією питанням національної безпеки України.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".