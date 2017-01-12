Байден насварив Трампа за згадку про нацистів у критиці спецслужб США - Reuters

Віце-президент провів розмову зі своїм наступником і вважає, що Пенс краще поінформований про агресивні вчинки Росії, ніж Трамп.

Байдену не сподобалося, що Трамп згадав нацистів, коли критикував спецслужби США. whitehouse.gov

Віце-президент Джозеф Байден розкритикував наступного президента СШАза порівняння істеблішменту розвідки США з нацистською Німеччиною. На його думку, це б'є по репутації агенцій, які захищають країну.

Про це повідомляє Reuters, нагадуючи, що Трамп вчора, коментуючи новини про існування компромату на нього в руках Росії, сказав, що витік неперевіреної інформації в пресу - це справа спецслужб США. При цьому він сказав, що таке могло статися хіба що "в нацистській Німеччині".

"На мою думку, це дуже шкодить нашим позиціям у світі, коли президент бере перлину з корони нашої системи національної безпеки і очорняє її", - сказав Байден журналістам у Білому домі.

"Це фактично підігрує російській байці, що Америка не знає, що вона робить", - додав він.

При цьому Байден похвалив розвідку США за якісну роботу і зауважив, що його не дивує те, як хтось, хто ніколи не працював в уряді, не може зрозуміти сили звітів розвідуправлінь. А Трамп ніколи не працював на виборних посадах.

"Те, що не хочеться згадувати - це нацистська Німеччина. І не має значення, в якому контексті це робиться", - підкреслив Байден.

Він також розповів, що повів зустріч зі своїм наступником - Майком Пенсом. За словами Байдена, він задоволений ним і вважає, що Пенс значно краще поінформований про агресивну поведінку Росії і Володимира Путіна, ніж сам Трамп.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадкаі "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".