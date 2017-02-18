Азійські союзники США не стануть допомагати американцям у конфлікті з Китаєм - експерт

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Американські союзники в регіоні роз'єднані і зацікавлені в торгівлі з Китаєм.

Країни азійсько-тихоокеанського регіону залежать від США в обороні, а від Китаю в економіці slon.ru

Союзникив азіатсько-тихоокенском регіоні навряд чи стануть допомагати американцям у разі конфлікту Вашингтону з Пекіном. Не дивлячись на підтримку безпеки Сполученими Штатами, країни регіону серйозно залежні від Китаю економічно.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнішова. Автор пояснює, що в Азії не існує системи колективної безпеки. Замість неї міжнародний порядок тримається на двосторонніх союзах США з Японією, Республікою Корея, Філіппінами, Австралією, Таїландом. Головний недолік цих союзів для США в тому, що в разі регіонального конфлікту Штати повинні втрутитися, а от якщо дійде до конфлікту Вашингтона з Пекіном — їхні союзники можуть утриматися.

Курнишова зазначає, що союзники США в регіоні роз'єднані. Японія досі не може відійти від розриву Дональдом Трампом транстихоокеанского партнерства. У Південній Кореї триває політична криза, а в таборах претендентів на владу обговорюють зміцнення дружби з Китаєм і курс примирення по відношенню до Північної Кореї. Багатомільярдні угоди Китаю з Філіппінами згладили навіть розбіжності щодо спірних островів у Південно-Китайському морі.

Останні роки Китай був економічним магнітом для країн регіону, які в той же час залежать від США в питаннях безпеки. Тому підтримка країнами США у випадку їхнього конфлікту з Китаєм залежить від причини такого протистояння.

"Враховуючи інтереси і зв'язки в регіоні, можна припустити, що якщо причина конфлікту буде виходити від північнокорейського режиму, то в нього будуть абсолютно точно залучені Південна Корея і Японія. Токіо також є однією зі сторін конфлікту островів Східно-Китайського моря. Якщо ж вийде з-під контролю ситуація в Південно-Китайському морі, США зможуть розраховувати на більш-менш широку коаліцію країн зі складу АСЕАН", – пише автор.

При цьому Курнишова зазначає, що ескалація напруженості в регіоні невигідна ні одній з країн регіону, оскільки всі вони більш зосереджені на розвитку і поглибленні економічних зв'язків як між собою, так і з Китаєм.

Детальніше про зміну в міждержавних відносинах США і Китаю читайте в статті Юлії Курнішової "США — Китай: конфлікт у трьох вимірах" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".