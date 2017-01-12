Автор скандальної доповіді про "комромат" на Трампа працював з Литвиненком - The Times

Стіл працював у МІ6, коли сталося скандальне вбивство росіянина.

Литвиненко працював з автором скандального звіту про "комромат" на Трампа.

Колишній британський шпигун, який склав досьє на Дональда Трампа - шанований експерт з питань Кремля, який колись працював з екс-працівником ФСБ, вбитим російськими агентами у Великобританії.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела. Крістофер Стіл зараз очолює приватну розвідувальну компанію Orbis Business Intelligence Ltd, яка базується в Лондоні. Він заснував її в 2009 році "спільно з іншим професіоналом розвідки", як ствердує сайт компанії. Інший її співкерівник - Крістофер Барроус - працював у міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Стіл, який зараз живе на півдні Англії, почав приватний бізнес після завершення служби в МІ6, де він спеціалізувався на Росії. Про це виданню повідомили два джерела, знайомі з ним по службі в британській розвідці. Один із співрозмовників видання розповів, що Стіл працював над російськими проблемами в МІ6 близько двох десятиліть.

"Він все ще був на службі, коли сталася проблема Литвиненка", - сказав співрозмовник видання, маючи на увазі вбивство екс-працівника російських спецслужб у Лондоні, який помер від отруєння радіоактивним полонієм-2010 у 2006 році. Під час відкритого розгляду справи про вбивство Литвиненка було встановлено, що це, вірогідно, сталося за наказом Володимира Путіна.

Джерело розповіло The Times, що Стіл був "здивований" вбивством Литвиненка, який нібито був агентом МІ6 на момент своєї смерті.

"Думаю, стіл був одним з тих, хто працював з Литвиненком", - сказав співрозмовник виданню.

Вдова загиблого росіянина Марина Литвиненко каже, що прізвище Стіл не здається їй знайомим. Але можливо він використовував інше ім'я, коли працював з її чоловіком.

Ще одне джерело, знайоме зі Стілом, розповіло, що він був "дуже серйозним експертом" з питань Росії. Поговорити із самим екс-шпигуном The Times не вдалося.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що доповідь про "російський компромат" на Трампа підготував колишній британський розвідник. "Досьє" також було підготовлено на супротивників Трампа від Демократичної і Республіканської партії США, і російські офіційні особи могли його використовувати для шантажу обраного президента.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадкаі "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".