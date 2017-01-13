Автор компромату на Трампа "надовго заліг на дно" - ЗМІ

Колишній британський розвідник безслідно зник. Можливо, щоб не привертати увагу преси.
52-річний Стіл, який у минулому працював на зовнішню розвідку МІ-6, у середу з речами покинув свій будинок в англійському графстві Суррей і зник. Раніше повідомлялося, що він тільки відлучився на кілька днів, щоб вичекати. Не виключено, що колишній шпигун "надовго заліг на дно", повідомила в четвер у своїй електронній версії газета The Wall Street Journal, пише ТАСС.
Як уточнило видання, про Стила достовірно відомо, що він у 1990-х виконував завдання в Парижі та Москві, а після відставки у 2000-х роках входив в структуру британського МЗС і працював в Брюсселі і Нью-Делі.
Раніше повідомлялося, що Стіл - шановний експерт з питань Кремля, який колись працював з екс-співробітник ФСБ Олександром Литвиненком, убитим російськими агентами у Великобританії.
Крістофер Стіл зараз очолює приватну розвідувальну компанію Orbis Business Intelligence Ltd, яка базується в Лондоні. Він заснував її в 2009 році "спільно з іншим професіоналом розвідки", як стверджує сайт компанії. Інший співкерівник - Крістофер Барроус - працював у міністерстві закордонних справ Великобританії.
Раніше видання Wall Street Journal писало, що доповідь про "російський компромат" на Трампа підготував колишній британський розвідник. "Досьє" також було підготовлено на супротивників Трампа від Демократичної і Республіканської партії США, і російські офіційні особи могли його використовувати для шантажу обраного президента.
Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадкаі "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".ТАСС