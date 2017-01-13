Автор компромату на Трампа "надовго заліг на дно" - ЗМІ

Колишній британський розвідник безслідно зник. Можливо, щоб не привертати увагу преси.

Зник шпигун, який зібрав компромат на Трампа ИноСМИ.ru

Колишній британський розвідник Крістофер Стіл, який, як повідомлялося, склав досьє на обраного президента США Дональда Трампа , зник. Не виключено, щоб уникнути пильної уваги ЗМІ.

52-річний Стіл, який у минулому працював на зовнішню розвідку МІ-6, у середу з речами покинув свій будинок в англійському графстві Суррей і зник. Раніше повідомлялося, що він тільки відлучився на кілька днів, щоб вичекати. Не виключено, що колишній шпигун "надовго заліг на дно", повідомила в четвер у своїй електронній версії газета The Wall Street Journal, пише ТАСС.

Як уточнило видання, про Стила достовірно відомо, що він у 1990-х виконував завдання в Парижі та Москві, а після відставки у 2000-х роках входив в структуру британського МЗС і працював в Брюсселі і Нью-Делі.

Раніше повідомлялося, що Стіл - шановний експерт з питань Кремля, який колись працював з екс-співробітник ФСБ Олександром Литвиненком, убитим російськими агентами у Великобританії.

Крістофер Стіл зараз очолює приватну розвідувальну компанію Orbis Business Intelligence Ltd, яка базується в Лондоні. Він заснував її в 2009 році "спільно з іншим професіоналом розвідки", як стверджує сайт компанії. Інший співкерівник - Крістофер Барроус - працював у міністерстві закордонних справ Великобританії.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що доповідь про "російський компромат" на Трампа підготував колишній британський розвідник. "Досьє" також було підготовлено на супротивників Трампа від Демократичної і Республіканської партії США, і російські офіційні особи могли його використовувати для шантажу обраного президента.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадкаі "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".