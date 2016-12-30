Австрія пропонує карати країни ЄС за відмову приймати назад мігрантів

Для деяких держав перекази з Європи від вихідців з цих країн є важливим джерелом валютних надходжень, зазначив глава МЗС Австрії.

Глава австрійського Мзс також виступив з вимогою посилення контролю зовнішніх кордонів ЄС

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц виступив з пропозицією обмежити розмір міжнародної грошової допомоги країнам за відмову приймати назад своїх громадян , яким не надали статус біженця в Європі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel.

"Багато країн просто не зацікавлені в тому, щоб ми відправляли назад їх громадян", - зазначив австрійський міністр, цитує інформагентство dpa.

Причина, за словами Курця, полягає в тому, що грошові перекази з Європи від вихідців з цих країн є важливим джерелом валютних надходжень. Тому, як зазначає Курц, якщо пригрозити країнам скороченням обсягу міжнародної допомоги за відмову приймати назад своїх громадян, то це відразу призведе до зміни позиції.

У теж час, австрієць виступив з вимогою посилення контролю зовнішніх кордонів ЄС.

"Якщо ми не можемо контролювати, хто взагалі іммігрує в ЄС, і хто тут проживає, тоді це - ризики для безпеки", - застеріг він, також зазначивши, що, на жаль, терористи використовують тими ж маршрутами, що й біженці.

Раніше німецький канцлер Ангела Меркель визнала помилки Німеччини і ЄС стосовно кризи біженців. На її думку, влада "надто довго ігнорувала цю проблему". Однак Меркель закликала не ототожнювати всіх без винятку мігрантів з тероризмом.

Як йдеться у статті в статті Олексія Коваля для DT.UA, Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex змушене визнати, що не справляється з завданням стримування наплив мігрантів і вже закликало на допомогу НАТО для моніторингу Егейського моря. Голова Frontex Фабріс Лежері повідомив: у січні 2016 року зовнішні кордони ЄС нелегально перетнули 140 тисяч осіб, у 6 (!) разів більше, ніж у січні 2015 року.

Докладніше читайте у статті Олексія Коваля "Мігранти розколюють Європу" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".