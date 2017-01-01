Австрія очолила ОБСЄ

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Глава МЗС Австрії впевнений, що ОБСЄ зможе мінімізувати "український конфлікт".

Глава МЗС Австрії 12 січня назве пріоритети країни в ОБСЄ

Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році, повідомляється на сайті організації.

Міністр закордонних справ Австрії представить пріоритети австрійського головування у Відні на засіданні постійної ради ОБСЄ 12 січня. Як заявив глава МЗС Австрії Себастьян Курц, зараз перед організації стоять три потужні виклики: заплутані кризи і конфлікти, відсутність взаємної довіри між країнами-учасниками ОБСЄ, а також зростаюча радикалізація і насильницький екстремізм, особливо серед молоді.

"Австрія готова взяти на себе відповідальність і очолить організацію вдруге протягом двох десятиліть", - заявив Курц.

Глава МЗС Австрії вважає, що ОБСЄ зможе створювати можливість для знаходження розв'язання конфліктів на континенті, в тому числі, українського конфлікту.

"Ми повинні робити все можливе, щоб не допустити подальшу ескалацію збройної конфронтації, тому ми повинні працювати з допомогою створених форматів для мирного розв'язання конфліктів у регіоні ОБСЄ", - заявив Курц.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що після початку головування його країни в ОБСЄ має намір відвідати Донбас, зокрема райони поблизу Маріуполя. Він також виступає за пом'якшення санкцій проти Росії.