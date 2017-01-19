Минулого тижня Ассанж заявив, що готовий здасться владі в обмін на помилування на Меннінг.

Ассанж відмовився від екстрадиції в Сполучені Штати

Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж відмовився від екстрадиції в США. Він пояснив свою відмову тим, що американська влада не помилували його інформатора Челсі Меннінг, яка засуджена за витік секретної інформації.



Минулого тижня Ассанж заявив, що готовий здасться владі в обмін на помилування Меннінг, передає Associated Press.



"Якщо Обама помилує Меннінг, Ассанж погодиться на екстрадицію в США", - йдеться на сайті WikiLeaks.



Президент США Барак Обама скоротив 35-річний тюремний термін Меннінг, однак після адвокати Ассанжа заявили, що цього не достатньо.



"Немає сумнівів у тому, що президент Обама зробив не те, що Ассанж просив", — сказав адвокат засновника WikiLeaks Баррі Поллак.

Обама пом'якшив покарання колишньому аналітику розвідки США в Іраку Челсі Меннінг, раніше відомої як Бредлі Меннінг, 18 січня. Вона вийде на волю в травні 2017 року.

Меннінг була засуджена в 2013 році на 35 років ув'язнення за передачу дипломатичних і військових документів WikiLeaks.

Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Великобританії з 2012 року. Він попросив політичного притулку, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, яка в свою чергу може видати його США.

Разом з тим, раніше Ассанж заявляв про те, що готовий здатися США за умови звільнення свого інформатора - колишнього офіцера армії США Челсі Меннінга.