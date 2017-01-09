Асад підтвердив готовність до переговорів з опозицією в Астані

На поточний момент невідомо, хто буде представляти опозицію на переговорах.

Башар Асад готовий до переговорів в Астані news-front.info

Президент Сирії Башар Асад заявив про готовність уряду до участі у переговорах з опозицією в Астані для врегулювання сирійського конфлікту, повідомляє агентство САНА.

"Звичайно, ми готові, і ми оголосили, що наша делегація готова їхати на конференцію, коли буде оголошено її дата. Ми готові обговорювати всі питання, обмежень немає", - сказав президент в інтерв'ю французьким журналістам, текст якого розміщений на сайті агентства.

При цьому він зазначив, що питання його подальшого перебування на посаді передбачає "обговорення конституції".

"А конституція не належить ні уряду, ні президенту, ні опозиції: вона належить сирійському народові, для (її зміни – ред.) потрібен референдум", - підкреслив він.

Башар Асад зазначив, що поки не знає, хто буде представляти опозицію на переговорах.

"Це повинна бути справжня сирійська опозиція, і коли я кажу "справжня", то маю на увазі ту (опозицію), яка має коріння в Сирії, а не саудівську, французьку або британську; саме сирійська опозиція повинна обговорювати проблеми Сирії. Так що результативність і успіх конференції будуть залежати саме від цього", - додав він.

Як повідомляло агентство Reuters, Росія, Туреччина та Іран планують поділити Сирію на зони впливу, а Асаду і його сім'ї гарантують безпеку після відходу з поста президента Сирії.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.

Разом з тим, режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

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