Асад назвав захоплення Алеппо також "перемогою" Росії та Ірану

ВПС Росії бомбили східні райони Алеппо, а іранські війська атакували місто на суші.

Асад назвав захоплення Алеппо "перемогою" Сирії, Росії та Ірану Zouhir_AlShimale / Twitter

Президент Сирії Башар Асад заявив, що повний контроль над сирійським містом Алеппо є не тільки "перемогою" його країни, але і союзників — Росії та Ірану.



Військово-повітряні сили Росії провели сотні вильотів, під час яких піддавалися бомбардуванням східні квартали Алеппо, в той час як підтримувані Іраном військові на чолі з ліванською організацією "Хізбалла" відправили тисячі солдатів для боротьби з повстанцями уздовж лінії зіткнень в місті, передає Hurriyet Daily News.



Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в ході авіаударів ВПС Росії загинули 35 тисяч повстанців у Сирії з моменту початку повітряних ударів вересня 2015 року.



Він також додав, що російські літаки зробили 71 тисячу вильотів і "ліквідували 725 навчально-тренувальних таборів, 405 фабрик зброї і майстерень, 1500 одиниць обладнання та 35 тисяч повстанців, у тому числі 204 польових командирів.

Раніше Associated Press повідомило, що останні цивільні і повстанці будуть евакуйовані зі східної частини сирійського міста Алеппо в найближчі години.

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю, 9 грудня, більшістю голосів підтримала підготовлений Канадою проект резолюції щодо негайного припинення вогню в Сирії.

Представники сирійської армії заявили про те, що операція по поверненню контролю над Алеппо знаходиться в завершальній стадії. Східна частина міста Алеппо перебувала під контролем повстанців сирійської опозиції впродовж чотирьох років.

Тим не менш сирійська опозиція готова продовжувати боротьбу проти Асада навіть після втрати Алеппо. Опозиціонери зазначають факт важливості Алеппо, але визнають, що в разі втрати міста у них є й інші не менш важливі населені пункти.

Раніше у зв'язку з бойовими діями, східні райони міста покинули тисячі мирних жителів. У східній частині Алеппо розбомблені всі лікарні, дефіцит їжі, питної води і медикаментів.

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