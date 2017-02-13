Асад чекає співпраці з Трампом - NYT

Звинувачення з боку Amnesty International у страті тисяч ув'язнених сирійський президент назвав "фейком".

Асад чекає, що йому вдасться співпрацювати з Трампом. faraj.com.tj

Президент Сиріїсказав, що передбачає співпрацю з адміністрацією президента США Дональда Трампа. При цьому він зауважив, що навіть може подумати про допуск американських солдатів на сирійську територію одного дня.

Про це повідомляє лояльне до Демократичної партії видання New York Times. Коментарі Асада сигналізують про те, що він може бути більш схильним мати справу з Трампом, ніж з його попередником Бараком Обамою, чия адміністрація постійно закликала сирійського президента піти у відаставку і звинувачувала його у звірствах.

"У нас немає жодних контактів з американцями. Ми не в тому становищі", - сказав Асада.

Він також не лише наголосив, що вважає себе не виннуватим у спалаху громадянської війни, а й висловив переконання, що мільйони біженців повернуться в Сирію. Він сказав, що деякі з них вже повернулися, оскільки життя в Дамаску "безпечне і майже нормальне".

Нещодавно Amnesty International оприлюднила звіт, в якому сирійський уряд звинувачують у страті 13 тисяч людей у в'язницях без суду. Асад відкинув ці звинувачення,

"Ми живемо в часи фейкових новин, знаєте", - сказав він.