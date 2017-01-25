Армія РФ прийняла на озброєння стільникові дрони

Безпілотники, здатні глушити GSM-мережі, випробували на війні в Сирії.

Російські дрони будуть глушити мобільний зв'язок ТАСС

Армія Росії офіційно прийняла на озброєння безпілотні літальні апарати "Орлан-10", здатні "глушити" сигнали мобільного зв'язку, в тому числі 3G і 4G і взаємодіяти зі смартфонами користувачів. Такий безпілотник можна використовувати в якості базової станції мобільного зв'язку.

Дрони стануть частиною комплексу радіоелектронної боротьби РБ-341В "Леєр-3", пише російське видання "Известия" з посиланням на представника оборонно-промислового комплексу РФ, знайомого з ситуацією.

"Випробування нових БПЛА вже закінчені. Модернізовані "Орлан-10" пройшли перевірку в Сирії. У нинішньому році нові БПЛА для "Леєр-3" почнуть поставлятися у війська. Поки вироби можуть відправляти SMS та аудіоповідомлення. Але найближчим часом до цього списку додадуться і невеликі відеоролики", - розповів співрозмовник видання.

Комплекс "Леєр-3" представляє собою три безпілотника "Орлан-10", керованих з пункту вантажівкою КамАЗ-5350. Головне завдання безпілотників — пригнічувати вежі стільникового зв'язку. Для цього на борту "Орланів" встановлені спеціальні "глушилки", а також одноразові передавачі перешкод, які скидають на землю.

Перші "Лееры" надійшли у війська ще в 2015 році, але лише нові комплекси стали стабільно працювати з мережами 3G і 4G. БПЛА надійдуть у підрозділи Міноборони найближчим часом.

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