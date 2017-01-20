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Армія РФ має намір обзавестися гіперзвуковою зброєю

20 січня в 07:20


Матеріали та системи управління нової зброї працюють в плазмі.

гиперзвуковой двигатель
У Росії створюють гіперзвукова зброя
Lenta.ru
У Росії армія має намір вже найближчим часом обзавестися гіперзвуковою зброєю, а також перейти на нові принципи управління військами.

"На підході гіперзвукова зброя, яка вимагає використання принципово нових матеріалів і систем управління, які працюють зовсім в іншому середовищі, в плазмі", — заявив заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, повідомляє РИА Новости.

"На підході зовсім інші принципи управління операціями військами, тому що сьогодні хто швидше навчиться виявляти противника, видавати цілевказівки і вражати — і все це потрібно робити в реальному масштабі часу, — той, власне, і перемагає", — додав Борисов.

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У повідомленні наголошується, що в 2016 році російські військові двічі випробували гіперзвуковий літальний апарат, покликаний замінити традиційні боєголовки для перспективних міжконтинентальних балістичних ракет і здатний долати протиракетну оборону.

За матеріалами: РИА Новости
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