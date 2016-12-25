Армія Нігерії захопила ключовий табір терористів "Боко Харам"

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За словами президента країни, подібна операція є остаточним розгромом "Боко Харам" в їх останньому анклаві в Самбіса-Форест.

Терористи "Боко Харам" втратили контроль над своїм ключовим табором в Нігерії BBC

Урядові війська Нігерії захопили основний військовий табір угрупування ісламістів "Боко Харам".

"Начальник Генерального штабу інформував мене, що табір захоплений, терористи подалися в біга і їм більше ніде ховатися", - заявив президент Нігерії Мухаммад Бухарі, передає Reuters.

Він додав, що дана операція урядових військ є "остаточним розгромом "Боко Харам" в їх останньому анклаві в Самбіса-Форест".

"Боко харам" - радикальна нігерійська ісламістська організація. У травні 2014 року внесена Радою Безпеки ООН у список терористичних організацій. У березні 2015 року "Боко харам" присягнула на вірність угрупованню "Ісламська держава" і змінила назву на "Західноафриканську провінцію "Ісламської держави".

Раніше повідомлялося, що армия Нігерії звільнила 605 заручників, які були в полоні у угрупування "Боко Харам". Вони звільнені в рамках операції по зачистці від екстремістів містечка Самбіоса на північному сході країни.