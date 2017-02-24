Армія Іраку увійшла в західний Мосул

Найближчим часом два західних райони будуть під контролем антитерористичних сил, заявляють в армії.
"Наші сили ведуть боротьбу з терористами в ІДІЛ в районах Таль аль-Руммана і аль-Мамун. Найближчим часом ми візьмемо ці райони під свій контроль", - сказав представник служби по боротьбі з тероризмом Саба аль-Нумана, передає Reuters.
Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.
20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.DT.UA