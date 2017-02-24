Армія Іраку увійшла в західний Мосул

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Найближчим часом два західних райони будуть під контролем антитерористичних сил, заявляють в армії.

Антитерористичні сили Іраку обіцяють найближчим часом взяти під контроль два райони західного Мосула South Front

Іракські сили безпеки ввійшли в перші дві райони в західній частині міста Мосул, яке контролюють бойовики терористичного угруповання "".

"Наші сили ведуть боротьбу з терористами в ІДІЛ в районах Таль аль-Руммана і аль-Мамун. Найближчим часом ми візьмемо ці райони під свій контроль", - сказав представник служби по боротьбі з тероризмом Саба аль-Нумана, передає Reuters.

Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.