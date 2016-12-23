Армія Асада оголосила про повний контроль над Алеппо

Перехід під контроль урядової армії одного з найбільших міст Сирії стався після евакуації останніх груп мирних громадян і представників збройної опозиції.

Армія Асада тепер контролює Алеппо Zouhir_AlShimale / Twitter

У Сирії урядові війська, підконтрольні президенту Башару Асаду, заявили про взяття під свій повний контроль Алеппо – колись одного з найбільших міст країни.

Це стало можливим після евакуації з міста останньої групи цивільних і повстанців.

За тиждень місто покинули більше 34 тисяч чоловік. Евакуацію проводили з східної частини Алеппо. Автобуси з людьми їхали на захід від міста і в провінцію Ідліб, повідомляє ВВС Україна.

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю, 9 грудня, більшістю голосів підтримала підготовлений Канадою проект резолюції щодо негайного припинення вогню в Сирії.

Представники сирійської армії заявили про те, що операція по поверненню контролю над Алеппо знаходиться в завершальній стадії. Східна частина міста Алеппо перебувала під контролем повстанців сирійської опозиції впродовж чотирьох років.

Тим не менш сирійська опозиція готова продовжувати боротьбу проти Асада навіть після втрати Алеппо. Опозиціонери зазначають факт важливості Алеппо, але визнають, що в разі втрати міста у них є й інші не менш важливі населені пункти.

Раніше у зв'язку з бойовими діями, східні райони міста покинули тисячі мирних жителів. У східній частині Алеппо розбомблені всі лікарні, дефіцит їжі, питної води і медикаментів.

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