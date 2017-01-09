Ансамбль Александрова набирає нових артистів замість загиблих по дорозі до Сирії

Хор Червоної армії майже в повному складі загинув в Ту-154, що розбився у Чорному морі. Артисти летіли в Сирію, щоб дати концерт на руїнах Алеппо.

Хор Червоної армії вирішив поповнити свій склад новими артистами LSM.LV

Академічний ансамбль пісні і танцюімені А. В. Александрова оголосив конкурс на заміщення вакантних посад солістів, артистів хору та балету.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ансамблю, конкурс пройде з 16 по 25 січня. До участі запрошуються особи віком від 18 до 45 років, у яких є академічний вокальна (хореографічна) освіта та досвід професійної діяльності, а також учні випускних курсів.

Літак військового відомства Російської Федерації Ту-154 розбився на Різдво, 25 грудня після вильоту з Сочі. На борту літака перебувало 92 людини.

У літаку також летіли 65 осіб з військового ансамблю пісні і танцю імені Александрова (більш відомого як "Хор Червоної армії"). Це майже весь хор колективу, за винятком трьох солістів, яких не було на борту. Військові артисти повинні були дати новорічний концерт для російських окупаційних сил у Сирії. Також у літаку було дев'ять журналістів телеканалів, заборонених в Україні, і член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, відома викраданнями українських дітей з окупованого Донбасу і співпрацею з російською армією.