Англієць зловив на вудку гігантську акулу

В управлінні рибальства Ірландії рибу назвали справжнім чудовиськом морських глибин.
Трофей - найбільша акула цього виду, коли-небудь спіймана на вудку в Європі, пише Російська служба Бі-бі-сі.
Рибак півтори години поодинці боровся з величезною акулою і все-таки зміг підняти її на поверхню, сфотографувати і відпустити в море. 26-річному рибалці-любителю і раніше доводилося ловити акул, але такі великі рибини до цього випадку йому ще не траплялися.
У розмові з журналістом Бен Бонд сказав, що не відчував ніякого страху, поки выуживал гігантську акулу, і навіть заглянув прямо в її щелепи, які, за його словами, були "дуже масивними". В управлінні у справах рибальства Ірландії назвали рибину "справжнім чудовиськом морських глибин".
"Оскільки акулу випустили, і вона не була зважена на березі, точну вагу її назвати складно. Тим не менш, схоже, що ця акула - одна з найбільших риб, коли-небудь спійманих на вудку в Європі", - сказала представник відомства.
Шестизяброва акула - найбільша акула з сімейства багазябрових. Вона мешкає на великих глибинах і харчується головним чином рибою, в тому числі меншими за розміром побратимами, але іноді полює і на тюленів.
Раніше вважалося, що розміри шестизябрових акул не перевищують 5,5 метра.
Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили незвичайну "акулу-ніндзя", яка мешкає на великій глибині в Тихому океані поблизу Центральноамериканських берегів.Русская служба Би-би-си