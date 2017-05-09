Англієць зловив на вудку гігантську акулу

В управлінні рибальства Ірландії рибу назвали справжнім чудовиськом морських глибин.

На вудку попадалася унікальна акула Русская служба Би-би-си

Гігантську шестизяброву акулу довжиною близько семи з половиною метрів і вагою близько 680 кг зловив на вудку англієць Бен Бонд, який рибалив біля берегів Ірландії.

Трофей - найбільша акула цього виду, коли-небудь спіймана на вудку в Європі, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Рибак півтори години поодинці боровся з величезною акулою і все-таки зміг підняти її на поверхню, сфотографувати і відпустити в море. 26-річному рибалці-любителю і раніше доводилося ловити акул, але такі великі рибини до цього випадку йому ще не траплялися.

У розмові з журналістом Бен Бонд сказав, що не відчував ніякого страху, поки выуживал гігантську акулу, і навіть заглянув прямо в її щелепи, які, за його словами, були "дуже масивними". В управлінні у справах рибальства Ірландії назвали рибину "справжнім чудовиськом морських глибин".

"Оскільки акулу випустили, і вона не була зважена на березі, точну вагу її назвати складно. Тим не менш, схоже, що ця акула - одна з найбільших риб, коли-небудь спійманих на вудку в Європі", - сказала представник відомства.

Шестизяброва акула - найбільша акула з сімейства багазябрових. Вона мешкає на великих глибинах і харчується головним чином рибою, в тому числі меншими за розміром побратимами, але іноді полює і на тюленів.

Раніше вважалося, що розміри шестизябрових акул не перевищують 5,5 метра.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили незвичайну "акулу-ніндзя", яка мешкає на великій глибині в Тихому океані поблизу Центральноамериканських берегів.