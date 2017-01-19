Amnesty International закликала Росію не приймати закон про декриміналізацію побоїв у сім'ї

Закон дасть зелене світло насильству в сім'ї, вважають правозахисники.

Amnesty International проти закону про побої

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International 19 січня закликала російських парламентаріїв не приймати закон про декриміналізацію побиття в родині, повідомляється на сайті організації.

"Цей законопроект - тошнотворная спроба узаконити домашнє насильство, на яке російська влада протягом багатьох років воліють закривати очі. Дуже часто жертви домашнього насильства, покладаючись на закони, шукають і не можуть знайти захист, в той час, як лише незначна частина винних у застосуванні сили до своїх близьких опиняється за гратами", - заявила заступник директора Amnesty International по Росії і Євразії Ганна Кирей.

На думку організації, автори законопроекту зраджують жертв побутового насильства і дають їхнім кривдникам зелене світло для подальшого рукоприкладства. Затвердження депутатів і сенаторів, що своїми пропозиціями вони хочуть якимось чином захистити сім'ї або зберегти традиції, – сміховинні, адже побутове насильство руйнує життя, вважають в Amnesty International.

11 січня Держдума Росії в першому читанні прийняла законопроект про декриміналізацію побиття в родині. Згідно з документом, одноразові побої, нанесені близьким родичам, переходять з розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень. Друге читання законопроекту має відбутися 20 січня.