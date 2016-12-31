Американський сенатор Маккейн проведе слухання про російську кіберзагрозу – ЗМІ

Захід пройде за участю керівників розвідслужб США.
Планується, що на слуханнях виступлять директор Нацрозвідки США Джеймс Клаппер, голова Кібернетичного командування США Майк Роджерс, заступник глави Пентагону з питань розвідки Марсель Леттре. Про це повідомляє видання Politico, відзначаючи, що слухання пройдуть на тому ж тижні, на якому інформацію про російських хакерів від розвідки має намір почути і обраний президент Дональд Трамп.
Нагадаємо, що раніше інший сенатор, Ліндсі Грем анонсував посилення санкцій щодо Росії, які, за сього словами, торкнуться і особисто президента РФ Володимира Путіна.
І Грем, і Маккейн назвали нові санкції відносно Росії, введені в четвер, 29 грудня, недостатніми і мають намір домагатися їх посилення.
29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.
Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.
Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.DT.UA