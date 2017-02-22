Американський ракетний крейсер прибув до Естонії

Крейсер прибув в Таллінн до Дня незалежності країни.
"USS Hue City ВМС США прибув в Таллінн. Якраз вчасно до Дня незалежності Естонії", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.
Ракетний крейсер USS Hue City є 20-м кораблем в серії з 27 ракетних крейсерів класу Ticonderoga, побудованих для ВМС США. Кораблі класу Ticonderoga стали першими бойовими кораблями ВМС США, оснащеними бойовою інформаційно-керуючою системою (БІУС) "Іджіс". Названий на честь битви під час війни у В'єтнамі при місті Хюе.
Раніше повідомлялося, що в Естонію прибула і стала під розвантаження важка бойова техніка для роти піхотинців армії США.
Раніше перші групи німецьких і бельгійських військових прибули в Литву в рамках місії по зміцненню східних кордонів НАТО.
Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії в 2017 році.DT.UA