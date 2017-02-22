Американський ракетний крейсер прибув до Естонії

Крейсер прибув в Таллінн до Дня незалежності країни.

До Таллінна прибув ракетний крейсер ВМС США

Ракетний крейсер військово-морських сил США USS Hue City сьогодні прибув в порт Таллінна, повідомили в прес-службі посольства США в Естонії

"USS Hue City ВМС США прибув в Таллінн. Якраз вчасно до Дня незалежності Естонії", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

Ракетний крейсер USS Hue City є 20-м кораблем в серії з 27 ракетних крейсерів класу Ticonderoga, побудованих для ВМС США. Кораблі класу Ticonderoga стали першими бойовими кораблями ВМС США, оснащеними бойовою інформаційно-керуючою системою (БІУС) "Іджіс". Названий на честь битви під час війни у В'єтнамі при місті Хюе.

Раніше повідомлялося, що в Естонію прибула і стала під розвантаження важка бойова техніка для роти піхотинців армії США.

Раніше перші групи німецьких і бельгійських військових прибули в Литву в рамках місії по зміцненню східних кордонів НАТО.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії в 2017 році.