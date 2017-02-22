Топ Новини
<
>

Американський ракетний крейсер прибув до Естонії

22 лютого в 13:24

Крейсер прибув в Таллінн до Дня незалежності країни.

США, Эстония, флаги
До Таллінна прибув ракетний крейсер ВМС США
Ракетний крейсер військово-морських сил США USS Hue City сьогодні прибув в порт Таллінна, повідомили в прес-службі посольства США в Естонії.

"USS Hue City ВМС США прибув в Таллінн. Якраз вчасно до Дня незалежності Естонії", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

Ракетний крейсер USS Hue City є 20-м кораблем в серії з 27 ракетних крейсерів класу Ticonderoga, побудованих для ВМС США. Кораблі класу Ticonderoga стали першими бойовими кораблями ВМС США, оснащеними бойовою інформаційно-керуючою системою (БІУС) "Іджіс". Названий на честь битви під час війни у В'єтнамі при місті Хюе.

Читайте також: США інвестували 11,2 млн доларів у військову базу НАТО в Естонії

Раніше повідомлялося, що в Естонію прибула і стала під розвантаження важка бойова техніка для роти піхотинців армії США.

Раніше перші групи німецьких і бельгійських військових прибули в Литву в рамках місії по зміцненню східних кордонів НАТО.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії в 2017 році.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги США Естонія крейсер таллінн ВМС НАТО
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.04
EUR 28.49
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...