Американський ПЕН-центр ініціював міжнародну кампанію за звільнення Сенцова

Інтелектуали закликали Тіллерсона добиватьсяь визволення українського режисера.

В підтримку Сенцова виступили режисери "Плакси" і "Неба над Берліном" STR

Американський ПЕН-центр запустив, якого незаконно засудили й утримують на території Російської Федерації.

Відомі письменники, художники, режисери, продюсери підписали відкритий лист до державного секретаря США Рекса Тіллерсона із закликом домагатися звільнення Сенцова.

"Шановний пане секретар! Ми, письменники, художники, режисери і продюсери, приєднуємося до ПЕН-Америка і висловлюємо протест проти необгрунтованого позбавлення волі нашого колеги - українського письменника, кінорежисера й активіста Олега Сенцова. Просимо вас виступити зі своїми російськими колегами за його негайне звільнення", – сказано у листі, опублікованому на офіційному сайті американського ПЕН-центру.

Його підписали вже 85 осіб, серед яких відомі режисери Вім Вендерс, Джон Уотерс, Бертран Таверньє, Фолькер Шльондорф, письменник Салман Рушді та інші.

Раніше Американський ПЕН-центр присудив Сенцову щорічну премію Барбари Голдсміт "Свобода писати", яку традійно вручають в'язням совісті.

Українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександа Кольченко затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 25 серпня 2015 року виніс обвинувальний вирок відносно Сенцова. За сукупністю злочинів режисер засуджений до 20 років колонії суворого режиму.