Американський есмінець зробив попереджувальні постріли в бік з іранських кораблів

Кораблі Корпусу вартових Ісламської революції підійшли до судна ВМС США в Ормузькій протоці.

Есмінець USS Mahan відлякав іранські кораблі shipspotting.com

Корабель ВМС США зробив три попереджувальні постріли в бік іранських суден у, повідомляє оборонне відомство США.

За даними Reuters, 8 січня чотири судна Корпусу вартових Ісламської революції "з високою швидкістю" наближалися до есмінця USS Mahan, коли той почав стріляти.

Інцидент стався в Ормузькій протоці, яка розташована між Оманскою і Перською затоками.

За словами анонімних представників влади США, іранські судна не відреагували на радіозапити про зниження швидкості.

Американський есмінець, який супроводжував два інших корабля, також випустив димові сигнальні ракети, а вертоліт ВМС скинув плавучу димову шашку, повідомляють джерела.

У серпні 2016 року американський патрульний корабель "Шквал" зробив три попереджувальні постріли, коли іранський військовий катер підійшов до нього на відстань у 200 метрів. Інцидент стався в північній частині Перської затоки.