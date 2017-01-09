Американський есмінець зробив попереджувальні постріли в бік з іранських кораблів

Кораблі Корпусу вартових Ісламської революції підійшли до судна ВМС США в Ормузькій протоці.
За даними Reuters, 8 січня чотири судна Корпусу вартових Ісламської революції "з високою швидкістю" наближалися до есмінця USS Mahan, коли той почав стріляти.
Інцидент стався в Ормузькій протоці, яка розташована між Оманскою і Перською затоками.
За словами анонімних представників влади США, іранські судна не відреагували на радіозапити про зниження швидкості.
Американський есмінець, який супроводжував два інших корабля, також випустив димові сигнальні ракети, а вертоліт ВМС скинув плавучу димову шашку, повідомляють джерела.
У серпні 2016 року американський патрульний корабель "Шквал" зробив три попереджувальні постріли, коли іранський військовий катер підійшов до нього на відстань у 200 метрів. Інцидент стався в північній частині Перської затоки.Голос Америки (русская служба) , Reuters ,