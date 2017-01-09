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Американський есмінець зробив попереджувальні постріли в бік з іранських кораблів

9 січня в 18:46

Кораблі Корпусу вартових Ісламської революції підійшли до судна ВМС США в Ормузькій протоці.

USS Mahan
Есмінець USS Mahan відлякав іранські кораблі
shipspotting.com
Корабель ВМС США зробив три попереджувальні постріли в бік іранських суден у Ормузькій протоці, повідомляє оборонне відомство США.

За даними Reuters, 8 січня чотири судна Корпусу вартових Ісламської революції "з високою швидкістю" наближалися до есмінця USS Mahan, коли той почав стріляти.

Інцидент стався в Ормузькій протоці, яка розташована між Оманскою і Перською затоками.

За словами анонімних представників влади США, іранські судна не відреагували на радіозапити про зниження швидкості.

Американський есмінець, який супроводжував два інших корабля, також випустив димові сигнальні ракети, а вертоліт ВМС скинув плавучу димову шашку, повідомляють джерела.

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У серпні 2016 року американський патрульний корабель "Шквал" зробив три попереджувальні постріли, коли іранський військовий катер підійшов до нього на відстань у 200 метрів. Інцидент стався в північній частині Перської затоки.

За матеріалами: Голос Америки (русская служба) , Reuters ,
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Теги Іран США американець
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