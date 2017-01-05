Американським солдатам дозволили носити бороди і дреди

Носіння бороди, кісок, дредів і навіть тюрбана можливо з релігійних міркувань.
Дозвіл може бути скасовано, якщо командування визнає, що військовий не щирий у своїй вірі або ж небезпечний.
Що стосується кісок і дредів, то це распространеятся на жінок-військовослужбовців. Носити їх можна за умови, що волосся буде мати прийнятну довжину.
Такі зміни у вимоги до зовнішнього вигляду військовослужбовців були внесені на прохання військовослужбовців індійського походження (вони виграли це право в суді), але торкнуться і мусульман та іудеїв.Анадолу