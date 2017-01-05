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Американським солдатам дозволили носити бороди і дреди

5 січня в 09:41

Носіння бороди, кісок, дредів і навіть тюрбана можливо з релігійних міркувань.

Армия США
У США з'являться бородаті солдати
topwar.ru
Військовослужбовці армії США зможуть носити тюрбани, косички, бороди і дреди, якщо це пояснюється релігійними міркуваннями. Раніше для цього быв необхыдний особливий дозвіл секретаріату Збройних сил США, а зараз достатньо схвалення командира військової частини, випливає з листа, який секретар армії США Ерік Фаннінг направив у Конгрес країни, повідомляє турецьке інформагентство Анадолу.

Дозвіл може бути скасовано, якщо командування визнає, що військовий не щирий у своїй вірі або ж небезпечний. 

Що стосується кісок і дредів, то це распространеятся на жінок-військовослужбовців. Носити їх можна за умови, що волосся буде мати прийнятну довжину.

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Такі зміни у вимоги до зовнішнього вигляду військовослужбовців були внесені на прохання військовослужбовців індійського походження (вони виграли це право в суді), але торкнуться і мусульман та іудеїв.

За матеріалами: Анадолу
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