Американські сенатори заявили про недостатність санкцій щодо Росії

Республіканці Маккейн і Грем вважає, що заходи Обами "давно вже перезріли"

Американські сенатори, республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем назвали нові санкції щодо Росії , введені в четвер, 29 грудня, недостатніми і мають намір домагатися їх посилення.

"Заходи, вжиті адміністрацією Обами сьогодні (у четвер, 29 грудня - ред.), вже давно перезріли. І в кінці кінців, це недостатня плата для Росії за її нахабний напад на американську демократію", - сказано в спільній заяві двох сенаторів, повідомляє "Укрінформ".

Грем і Маккейн наміру очолити зусилля в новому Конгресі, щоб ввести більш жорсткі санкції проти Росії".

Нагадаємо, що американська влада заявила про висилку з США 35 російських дипломатів і членів їх сімей.

Раніше в четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Під санкції потрапили начальник ГРУ Ігор Коробов і його заступники Володимир Алексєєв, СергійГізунов та Ігор Костюков, а також два росіянина (очевидно, хакери) - Олексій Белан (нікнейми Abyrvaig,Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) і Євгеній Богачов(нікнейми Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.