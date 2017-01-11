Американські сенатори ініціювали нові санкції проти Росії

Авторами законопроекту виступили республіканець Маккейн і демократи Кардін і Менендес.
"Це докладний законопроект, який вводить додаткові санкції проти Росії за діяльність проти американських інтересів. Ми були атаковані, нас атакувала Російська Федерація. Це більше не є предметом будь-яких суперечок", – заявив сенатор-демократ Бен Кардін на прес-конференції у Вашингтоні.
Сенатор уточнив, що санкції торкнуться осіб, причетних до організації кібератак на США, корупції, порушення прав людини, "використання фейкових новин в якості зброї", збройної агресії проти України та Грузії, військових злочинів у Сирії.
"Ми вводимо додаткові санкції проти фізичних осіб, відповідальних за кібератаки проти нашої країни. Санкції зашкодять їм експортувати, використовувати банківську систему США, використовувати систему державних поставок тут, в Америці", – підкреслив Кардін, уточнивши, що санкції будуть включати відмову у візах і доступі до банківської системи.
Сенатор-республіканець Джон Маккейн, у свою чергу, заявив, що Конгрес США повинен "припинити дії РФ в Україні та Сирії незалежно від позиції новообраного президента Дональда Трампа".
Авторами законопроекту виступили республіканець Джон Маккейн і демократи Бен Кардін і Роберт Менендес.
Напередодні сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що Сенат не підтримає можливі ініціативи президентської адміністрації Дональда Трампа щодо ослаблення санкцій проти Росії.
Його колега-демократ Ліндсі Грем заявив, що Конгрес в 2017 році працюватиме над посиленням санкційного тиску на РФ у зв'язку з кібератаками на США.
У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.
Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.
Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.DT.UA , РИА Новости , Голос Америки (Українська служба) ,