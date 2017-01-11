Американські сенатори ініціювали нові санкції проти Росії

Авторами законопроекту виступили республіканець Маккейн і демократи Кардін і Менендес.

Нові санкції США передбачають відмову у візах і доступі до американської банківської системи palinchak / Depositphotos

Група американських сенаторів у вівторок, 10 січня, зареєструвала новий законопроект проза кібератаки на політичні інститути США.

"Це докладний законопроект, який вводить додаткові санкції проти Росії за діяльність проти американських інтересів. Ми були атаковані, нас атакувала Російська Федерація. Це більше не є предметом будь-яких суперечок", – заявив сенатор-демократ Бен Кардін на прес-конференції у Вашингтоні.

Сенатор уточнив, що санкції торкнуться осіб, причетних до організації кібератак на США, корупції, порушення прав людини, "використання фейкових новин в якості зброї", збройної агресії проти України та Грузії, військових злочинів у Сирії.

"Ми вводимо додаткові санкції проти фізичних осіб, відповідальних за кібератаки проти нашої країни. Санкції зашкодять їм експортувати, використовувати банківську систему США, використовувати систему державних поставок тут, в Америці", – підкреслив Кардін, уточнивши, що санкції будуть включати відмову у візах і доступі до банківської системи.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, у свою чергу, заявив, що Конгрес США повинен "припинити дії РФ в Україні та Сирії незалежно від позиції новообраного президента Дональда Трампа".

Авторами законопроекту виступили республіканець Джон Маккейн і демократи Бен Кардін і Роберт Менендес.

Напередодні сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що Сенат не підтримає можливі ініціативи президентської адміністрації Дональда Трампа щодо ослаблення санкцій проти Росії.

Його колега-демократ Ліндсі Грем заявив, що Конгрес в 2017 році працюватиме над посиленням санкційного тиску на РФ у зв'язку з кібератаками на США.

У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.