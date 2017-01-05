Американські сенатори готують законопроект про нові санкції проти РФ

Санкції пов'язані з кібератаками на США, збройною агресією проти України і військовими престплениями в Сирії.

Законопроект про нові санкції США проти РФ оприлюднять найближчими днями wallpaperstop.biz

Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій готують законопроект проу зв'язку з хакерськими атаками на американські політичні інституції, а також діями в Україні та Сирії.

Член сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Бен Кардін повідомив журналістам на Капітолійському пагорбі у вівторок, 3 січня, що він працює над законопроектом разом із великою групою представників обох партій, передає "Голос Америки".

Сенатор також висловив надію, що текст законопроекту оприлюднять цього тижня.

"Це буде комплексний законопроект, який містить дозвіл на введення Конгресом нових санкцій проти Росії", – зазначив Кардін, уточнивши, що законопроект, в першу чергу, викликаний кібератаками на американські політичні інститути. Але в ньому буде приділено увагу й агресивним діям РФ у Східній Європі, зокрема в Україні, а також у Сирії.

Сенатор не став уточнювати, чи зобов'яже законопроект обраного президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти РФ, або ж закріпить на законодавчому рівні санкції, введені напередодні чинним главою держави Бараком Обамою.

"Законопроект доповнить дії Білого дому і піде далі", – запевнив Кардін.

Напередодні сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що Сенат не підтримає можливі ініціативи президентської адміністрації Дональда Трампа щодо ослаблення санкцій проти Росії.

Його колега-демократ Ліндсі Грем заявив, що Конгрес в 2017 році працюватиме над посиленням санкційного тиску на РФ у зв'язку з кібератаками на США.

У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.