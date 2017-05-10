Американські демократи закликали призначити спецпрокурора з розслідування зв'язків Трампа з РФ

В Білому домі наполягають, що Трамп з Росією не пов'язаний.
Раніше про необхідність призначити спецпрокурора заявляли демократи Кірстен Гіллібранд і Біл Нельсон . А Шумер зазначив, що сказав Трампу про те, що звільнення глави Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі - це "велика помилка".
В Білому домі ж 9 травня заявили, що у Трампа немає бізнесу або інших контактів з РФ, повідомляє ВВС.
Нагадаємо, що увечері 9 травня Трамп звільнив з посади директора ФБР Комі.
Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.
BBC , Deutsche Welle (Русская редакция) ,