Американські демократи закликали призначити спецпрокурора з розслідування зв'язків Трампа з РФ

В Білому домі наполягають, що Трамп з Росією не пов'язаний.

У сенаті США розвивають тему Трампа та РФ

Глава фракції Демократичної партії в Сенаті США Чарльз Шумер закликав призначити спеціального прокурора, який зайнявся б розслідуванням зв'язків команди президента Дональда Трампа з Росією. Як заявив Шумер у середу, 10 травня, прокурор повинен бути "мужнім" і "незалежним", а саме розслідування потрібно проводити "як можна далі від цього Білого дому", пише DW.

Раніше про необхідність призначити спецпрокурора заявляли демократи Кірстен Гіллібранд і Біл Нельсон . А Шумер зазначив, що сказав Трампу про те, що звільнення глави Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі - це "велика помилка".

В Білому домі ж 9 травня заявили, що у Трампа немає бізнесу або інших контактів з РФ, повідомляє ВВС.

Нагадаємо, що увечері 9 травня Трамп звільнив з посади директора ФБР Комі.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення.