Американець виграв у лотерею 435 мільйонів доларів

Шанси на виграш у популярній американській лотереї складають приблизно один на 292 мільйони.

Американець зірвав величезний джекпот Андрій Товстиженко, DT.UA

У США в штаті Індіана проданий лотерейний квиток, який зірвав джекпот в розмірі 435 млн доларів.

"За нашими відомостями, квиток був придбаний у місті Лафейетт", - повідомив представник лотереї Powerball Денніс Роузбро. Він зазначив, що виграшним виявився всього один квиток, тому "переможцю не доведеться ні з ким ділитися", пише "ТАСС".

Ім'я власника виграшу не розголошується, але відомо, що у нього є 180 днів для того, щоб забрати приз.

За умовами лотереї, джекпот дістається тому, хто вгадає номери п'яти білих куль, а також одного червоного, який і носить назву Powerball. Шанси правильно визначити всі шість номерів складають приблизно один на 292 мільйони. Переможець може отримати джекпот частинами протягом близько 30 років або ж стати його володарем відразу. В останньому випадку сума виграшу стає в кілька разів менше.