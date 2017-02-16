Американець українського походження побив москвича арматурою

Шматок арматури знайшовся в під'їзді. Американоукраїнець вдарив москвича по руках і ногах не менше двох разів.

Американоукраїнець побив москвича арматурою РИА Новости

Московська поліція затримала одного з учасників бійки в районі Замоскворіччя - 31-річного уродженця України, нині громадянина

Як повідомляє агентство міських новин "Москва", конфлікт україноамериканця з мешканцем Москви стався на першому поверсі під'їзду будинку в 5-му Монетчиковському провулку.

За даними джерела видання, американоукраїнець підняв у під'їзді відріз арматури і, "погрожуючи опоненту вбивством, не менше двох разів ударив його арматурою по руках і ногах".

"За цим випадком інформація доведена до чергового телефоніста посольства США", - зазначило джерело. Зараз поліцейські вирішують питання про порушення відносно україноамериканця кримінальної справи за статтею "Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю".

Нагадаємо, що за даними опитування Левада-центру", в серпні 2016 року негативне ставлення до США, Європейського Союзу та Україні відчували більше 60% жителів Росії. За даними опитування, "дуже погано" і "в основному погано" до України ставляться 58% громадян Російської федерації. До Європейського Союзу погано ставляться 61% росіян, до США – 66%. Всі ці показники знаходяться на рівні 2014-2015 років.