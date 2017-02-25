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Американця засудили за погрозу вбити Трампа, раніше він погрожував вбити Обаму

25 лютого в 12:05

Браун подзвонив в службу 911 і пообіцяв убити нового президента США.

Трамп Обама
Американця засудили за повторну погрозу вбити президента США
twitter.com
Житель міста Локпорт штатe Нью-Йорк Джаред Браун засуджений до двох років в'язниці за погрози президенту США Дональду Трампу.

Зазначається, що після перемоги Трампа на виборах Браун подзвонив у 911 і пообіцяв убити нового президента США. Це вже не перший вирок Баруну. У 2015 році його засудили до 15 місяців позбавлення волі за погрози вбити Барака Обаму, передає Niagara Gazette.

Як і у випадку з Трампом, злочинець дзвонив в службу 911. Після звільнення з в'язниці Брауну призначили трирічний випробувальний термін, який він порушив.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відстають в області ядерних озброєнь, і тому необхідно посилювати оборонний потенціал країни.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп США президент Обама
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