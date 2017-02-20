Американці ставляться до Росії краще, ніж до Північної Кореї і Палестини

Громадяни США найкраще ставляться до Канади, найгірше – до Північної Кореї та Ірану.

Росію ненавидять 60% американців (26% - сильно) Flickr/John Sonderman

Країни західної демократії знаходяться у верхній частині списку з 21 країн рейтингу симпатій громадян США, свідчать дані опитування Gallup.

Канада отримала 92% позитивних оцінок (50% респондентів ставляться до цієї країни дуже добре, 42% - в основному добре, 6% - в основному погано, 2% - дуже погано). Далі йдуть Велика Британія (92%), Японія (85%), Франція (83%) і Німеччина (82%).

На останньому місці знаходиться КНДР – 11% позитивних оцінок (3% респондентів ставляться до цієї країни дуже добре, 8% - в основному добре, 28% - в основному погано, 58% - дуже погано). У групу з найбільш негативним ставленням американців також входять Іран (12%), Сирія (17%), Афганістан (19%), Ірак (19%).

Росія отримала 28% позитивних оцінок (5% оцінили ставлення до Росії дуже хороше, 23% - в основному добре, 44% - в основному погане і 26% - дуже погане). У цій же групі знаходяться Саудівська Аравія (31%) і Палестинська автономія (24%).

Опитування Gallup проводилося 1-5 лютого серед 1035 респондентів, помихибка вибірки – 4%.

Нагадаємо, що за даними опитування Левада-центру", в серпні 2016 року негативне ставлення до США, Європейського Союзу та України відчували більше 60% жителів Росії. За даними опитування, "дуже погано" і "в основному погано" до України ставляться 58% громадян Російської федерації. До Європейського Союзу погано ставляться 61% росіян, до США – 66%. Всі ці показники знаходяться на рівні 2014-2015 років.