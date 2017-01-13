Активісти заявляють про готовність до зриву інавгурації Трампа

Представники груп DisruptJ20 і Black Lives Matter готові заблокувати дороги та пункти пропуску до місця проведення церемонії 20 січня.

У день інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні пройдуть акції протесту

У США тисячі демонстрантів планують влаштувати у Вашингтоні акцію протесту 20 січня, щоб зірвати інавгурацію новообраного президента країни

Серед протестувальників – представники груп DisruptJ20 і Black Lives Matter. Вони планують заблокувати в день інавгурації всі 12 пунктів пропуску до місця проведення церемонії. Зокрема, будуть перекриті пункти пропуску поруч із Капітолієм і вздовж Пенсільванія-аваеню. Протестувальники також збираються влаштувати демонстрації і заблокувати дороги, щоб завадити проведенню традиційного інавгураційного бала.

"Ми хочемо побачити повстання, яке закипить в цьому місті і по всій країні", - повідомив агентству Reuters організатор акції Девід Терстон.

Демонстранти обіцяють також інші "сюрпризи" у день прийняття Трампом присяги, але побоюються зіткнень з прихильниками новообраного президента. Дозвіл на проведення різних акцій у Вашингтоні в день інавгурації Трампа отримали 27 ініціативних груп. Це в чотири рази більше, ніж видавалося в дні інавгурацій попередніх президентів США.

Церемонію планують відвідати 800 тисяч глядачів, забезпечувати правопорядок будуть 15 тисяч поліцейських. Виконуючий обов'язки шефа поліції округу Колумбія Пітер Ньюшем повідомив про те, що правоохоронці готові до можливих спроб зриву церемонії.

Ані сам Дональд Трамп, ані його команда поки не коментували плани протестувальників.

Як повідомлялося раніше, перемога на виборах республіканця Дональда Трампа призвела до масових протестів у США. На початку листопада протестні акції пройшли в Окленді, Лос-Анджелесі, Портленді і Нью-Йорку.

11 листопада під час акцій протесту в Каліфорнії затримали не менше 196 осіб.