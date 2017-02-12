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Аеропорт Гамбурга відновив роботу

12 лютого в 21:33

Кілька десятків людей звернулися за медичною допомогою зі скаргами на утруднене дихання, кашель і подразнення очей.

Гамбург аэропорт
Рятувальники завершили обстеження приміщень аеропорту Гамбурга
Департамент консульської служби МЗС України Facebook
Аеропорт Гамбурга, з якого в неділю, 12 лютого, через невідомий газ були евакуйовані пасажири й співробітники, відновив роботу.

Аеропорт відкритий після завершення роботи рятувальників та обстеження приміщень.

Як повідомлялося, кілька десятків людей звернулися за медичною допомогою зі скаргами на утруднене дихання, кашель і подразнення очей. Громадян України серед постраждалих немає.

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Нагадаємо, в неділю, 12 лютого, 50 осіб були госпіталізовані через впливу невідомого газу в аеропорту Гамбурга. Аеропорт був евакуйований і закритий протягом години. Деякі рейси до Гамбургу були переведені в інші аеропорти.

Точна причина інциденту поки що не встановлена. За попередньою інформацією газ потрапив у вентиляційну систему з системи кондиціонування.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Гамбург аеропорт газ Німеччина
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