Аеропорт Бішкека відновив роботу після авіакатастрофи

На місці аварії турецького "боїнга" тривають аварійно-рятувальні роботи.

Аеропорт «Манас» в Киргизстані працює в штатному режимі K-news

Boeing 747

Міжнародний аеропорт "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку, який був закритий у зв'язку з катастрофою вантажноговранці 16 січня, повернувся до роботи в штатному режимі.

Як повідомили в прес-службі аеропорту, з 13:30 його нормальний режим роботи відновлено. У даний момент аеропорт приймає та відправляє повітряні судна.

У той же час, згідно з інформацією уряду Киргизстану, на місці аварії літака в півтора-два кілометри від аеропорту тривають аварійно-рятувальні роботи.

В руїнах зруйнованих будівель ведеться пошук вцілілих, який буде продовжено, в тому числі, і в темний час доби.

Як повідомлялося, вантажний Boeing 747 турецької авіакомпанії звалився на дачне селище поблизу Бішкека вранці в понеділок, 16 січня.

Кількість жертв авіакатастрофи перевищила 30 осіб, проте інформація про точну кількість жертв все ще уточнюється.