Звільнених бойовиками "ДНР" жінок не було в списках полонених для обміну – Бутусов

Одна з жінок стала заручницею через нерозділене кохання до жителя ОРДО, інша – була суддею з Маріуполя, розповів журналіст.

Україна йде на нерівноцінний обмін полоненими, щоб домогтися звільнення заручників Андрій Товстиженко, DT.UA

Звільнені бойовиками "ДНР"були схоплені терористами без будь-яких підстав і не були внесені до списків полонених для обміну, повідомив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

За його словами, ОРДО звільнила двох непричетних до конфлікту цивільних осіб, в той час як Україна раніше в якості жесту доброї волі" передала терористам трьох найманців. У тому числі – громадянина РФ, якого затримали зі зброєю в березні 2015 року.

"Хто ці "полонені"? Може, якісь агенти СБУ або снайпери ВСУ? Може їх взяли на полі бою? Одна з них - проста жінка, яка закохалася в чоловіка, який проживає на окупованій території. Він запросив її до себе, але потім вирішив позбутися, звинуватив її в пособництві "укропам" та її кинули "на підвал". Інша "полонена" - суддя з Маріуполя, на окуповані території проїжджала неодноразово. Обидві ці жінки не були у списках полонених для обміну - це просто заручники, схоплені без яких-то причин", – написав він у Facebook.

Бутусов вказує, що за двох невинних жінок Україна звільнить 15 осіб, які перебувають під слідством або вже отримали вирок суду.

"Замість цих двох нещасних випадкових людей, яких просто схопили на вулиці, і які пережили катівні, куди ніколи не приїжджають ні правозахисники, ні ОБСЄ, ні ООН, Україна "добровільно" передасть відразу 15 осіб зі списку на обмін - всі вони під слідством в Україні або вже отримали вирок суду. Передаємо 6 жінок і 9 чоловіків, які на відміну від цих двох заручниць перебували у списках на обмін. Україна заручників не бере - передаємо тільки реальних терористів, найманців, шпигунів і їх пособників, інтерес до якого проявляє супротивник", – зазначає він.

На його думку, таким чином Київ демонструє волю повернути своїх справжніх полонених – 48 осіб, підтверджених бойовиками.

Раніше повідомлялося, що Бойовики ОРДО передали главі українського Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох полонених жінок Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак.

Напередодні бойовики заявили, що віддадуть Надії Савченко двох полонених жінок. У своїй заяві вони заявили, що вважають Савченко "представником здорової частини українського народу" і в якості "жесту доброї волі" готові віддати двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 109 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими без вести.