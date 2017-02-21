Зусилля українських волонтерів зосереджені на допомозі армії

При збереженні пріоритету армії відбувається повернення благочинності у традиційні сфери допомоги хворим, інвалідам, сиротам.

Волонтери здебільшого допомагають армії

Левова частка волонтерських зусиль та надання матеріальної допомоги припадає на допомогу армії, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, у 2016 році 62% із тих, хто здійснював подібну діяльність, надавали допомогу армії, у 2015 році - 65%.

Водночас соціологи зазначають, що у 2016 році зросла допомога й у інші сфери благочинної діяльності: допомога хворим та інвалідам у структурі благочинної діяльності у 2015 році становила 21%, у 2016 р. – вже 35%, допомога дітям-сиротам зросла з 12% до 23%, а людям поважного віку – з 6% до 12%.

"Тобто, у 2016 році при збереженні явного пріоритету допомоги армії відбувається повернення благочинності у традиційні сфери", - вважають соціологи.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, протягом 2016 року волонтерською діяльністю займалися 14% українців.

Протягом 2016 року 37% українців надавали матеріальну допомогу для здійснення благодійних акцій та підтримки благодійних організацій.