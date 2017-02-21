Зусилля українських волонтерів зосереджені на допомозі армії

При збереженні пріоритету армії відбувається повернення благочинності у традиційні сфери допомоги хворим, інвалідам, сиротам.
За даними опитування, у 2016 році 62% із тих, хто здійснював подібну діяльність, надавали допомогу армії, у 2015 році - 65%.
Водночас соціологи зазначають, що у 2016 році зросла допомога й у інші сфери благочинної діяльності: допомога хворим та інвалідам у структурі благочинної діяльності у 2015 році становила 21%, у 2016 р. – вже 35%, допомога дітям-сиротам зросла з 12% до 23%, а людям поважного віку – з 6% до 12%.
"Тобто, у 2016 році при збереженні явного пріоритету допомоги армії відбувається повернення благочинності у традиційні сфери", - вважають соціологи.
Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, протягом 2016 року волонтерською діяльністю займалися 14% українців.
Протягом 2016 року 37% українців надавали матеріальну допомогу для здійснення благодійних акцій та підтримки благодійних організацій.DT.UA