Зниклі двоє солдатів ЗСУ потрапили в полон "ЛНР"

За наявними даними, зараз вони доставлені в окупований Луганськ.

Двоє солдатів ЗСУ, які пропали вчора, потрапили в полон "ЛНР" rss-catalog.net

Зниклі вчора, 26 грудня, двоє українських солдатів ЗСУ, які несли службу в зоні антитерористичної операції в Донбасі потрапили в полон бойовиків терористичної організації "ЛНР" в Луганській області.

У штабі АТО заявили, що повертаючись з госпіталю в частину, військові збилися з дороги і заїхали на територію, яка оккупированна бойовиками "ЛНР", передає ТСН.

За наявними даними, зараз вони доставлені в окупований Луганськ.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 26 грудня, в Луганській області пропали двоє військовослужбовців Збройних сил України, які несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомлялося, 23 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що він розраховує на дотримання режиму припинення вогню в Донбасі в повному обсязі і на постійній основі. Глава держави закликав Кремль забезпечити додержання режиму тиші терористами і звільнити всіх заручників.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".