ЗМІ повідомляють про арешт Фірташа в залі австрійського суду, прес-служба олігарха це спростовує

Інформацію про затримання Фірташа за запитом іспанських властей агентству Bloomberg підтвердив прес-секретар австрійської прокуратури.
За його словами джерела агентства Bloomberg, це затримання пов'язане з виданим іспанською прокуратурою ордером на арешт олігарха.
Інформацію про затримання Фірташа за запитом іспанських властей агентству Bloomberg підтвердив прес-секретар австрійської прокуратури.
У свою чергу, прес-служба Фірташа спростувала, що він заарештований в залі суду.
"Інформація про арешт не відповідає дійсності. Там не було поліції. Судовий пристав відтіснив журналістів, які не давали Фірташу вийти із зали суду", - повідомили в прес-службі, передає"Українська правда".
Раніше повідомлялося, що колегія суддів Вищого земельного суду Відня задовольнила апеляцію прокуратури Австрії на рішення суду першої інстанції про відмову екстрадицію громадянина України, бізнесмена Дмитра Фірташа у США, за запитом американських правоохоронців.
Нагадаємо, сьогодні у Вищому земельному суді австрійської столиці Відня відбулося засідання щодо апеляції прокурорів на відмову екстрадиції Фірташа в США за запитом американської влади.
Суддя надав Фірташу право останнього слова, однак він відмовився від нього, приєднавшись до доводів захисту.
Зазначається, що перед початком судового засідання Фірташ сказав журналістам, що у разі позитивного вирішення хотів би повернутися до України, але від інших коментарів відмовився.
Дмитра Фірташа оголошено в міжнародний розшук Іспанією та США. Таким чином, йому закрито шлях у більш ніж сто країн світу, з якими у цих країн діють угоди про екстрадицію. Арешт також очікує Фірташа в Україні. Однією з небагатьох країн, куди він міг би податися, залишається РФ.
Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США. У Сполучених Штатах олігарху загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів.
Фірташа звинувачують в тому, що він з допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії.Українська правда , Kyivpost ,