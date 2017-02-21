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ЗМІ повідомляють про арешт Фірташа в залі австрійського суду, прес-служба олігарха це спростовує

21 лютого в 18:09

Інформацію про затримання Фірташа за запитом іспанських властей агентству Bloomberg підтвердив прес-секретар австрійської прокуратури.

Дмитрий Фирташ
У прес-службі Фірташа спростовують інформацію про його арешт в залі австрійського суду
Коммерсантъ
У вівторок, 21 лютого, український олігарх Дмитро Фірташ був затриманий в будівлі суду після того, як його суддя виніс рішення про те, що мільярдер може бути виданий США, де він має постати перед судом за звинувачення в корупції.

За його словами джерела агентства Bloomberg, це затримання пов'язане з виданим іспанською прокуратурою ордером на арешт олігарха.

Інформацію про затримання Фірташа за запитом іспанських властей агентству Bloomberg підтвердив прес-секретар австрійської прокуратури.

У свою чергу, прес-служба Фірташа спростувала, що він заарештований в залі суду.

"Інформація про арешт не відповідає дійсності. Там не було поліції. Судовий пристав відтіснив журналістів, які не давали Фірташу вийти із зали суду", - повідомили в прес-службі, передає"Українська правда".

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Раніше повідомлялося, що колегія суддів Вищого земельного суду Відня задовольнила апеляцію прокуратури Австрії на рішення суду першої інстанції про відмову екстрадицію громадянина України, бізнесмена Дмитра Фірташа у США, за запитом американських правоохоронців.

Нагадаємо, сьогодні у Вищому земельному суді австрійської столиці Відня відбулося засідання щодо апеляції прокурорів на відмову екстрадиції Фірташа в США за запитом американської влади.

Суддя надав Фірташу право останнього слова, однак він відмовився від нього, приєднавшись до доводів захисту.

Зазначається, що перед початком судового засідання Фірташ сказав журналістам, що у разі позитивного вирішення хотів би повернутися до України, але від інших коментарів відмовився.

Дмитра Фірташа оголошено в міжнародний розшук Іспанією та США. Таким чином, йому закрито шлях у більш ніж сто країн світу, з якими у цих країн діють угоди про екстрадицію. Арешт також очікує Фірташа в Україні. Однією з небагатьох країн, куди він міг би податися, залишається РФ.

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США. У Сполучених Штатах олігарху загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів.

Фірташа звинувачують в тому, що він з допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії.

За матеріалами: Українська правда , Kyivpost ,
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Теги суд Фірташ США Україна Австрія арешт екстрадиція
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