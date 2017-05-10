Журналісти зняли фільм-розслідування про вбивство Павла Шеремета

У фільмі ретельно проаналізовані події ночі напередодні загибелі журналіста.

Журналістам вдалося з'ясувати нові подробиці про вбивство Шеремета RFERL.org

Редакція журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" спільно з представниками міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP зняли фільм розслідування про

Прем'єра фільму "Вбивство Павла" відбулася в коворкінгу #MediaHub в Києві в середу, 10 травня. Він також опублікований на каналі Hromadske.ua в Youtube.

Творці фільму працювали на місці загибелі загибелі Шеремета з перших годин після вибуху автомобіля. Вони також ретельно проаналізували події ночі напередодні загибелі журналіста.

Авторам розслідування вдалося виявити як мінімум шість свідків, які перебували на місці злочину.

Журналісти також поспілкувалися з представниками роти МВС "Азов", з якими Шеремет зустрічався напередодні вбивства. Вони заявили, що ще тоді помітили стеження.

Авторам фільму вдалося ідентифікувати автомобіль Skoda, який зафіксували камери зовнішнього спостереження неподалік від місця проживання загиблого журналіста. Автомобіль зареєстрований на ім'я Наталії Зарецької. Проте на місце інциденту на цій Skoda приїжджав Ігор Устименко, який, як вдалося з'ясувати журналістам, як мінімум до 2014 року працював у СБУ. Він також був помічений біля будинку Шеремета в ніч напередодні вбивства.

Ні Зарецька, ні Устименко не змогли відповісти на питання журналістом. У СБУ від коментарів з цього питання відмовилися.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.