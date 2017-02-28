Журналіста Сущенка в СІЗО відвідав консул України

Адвокат журналіста отримав нотаріально завірені переклади документів, які відхилили у російському ФСБ, та вимагає долучити їх до справи.

Консул України відвідав журналіста Сущенка в московському СІЗО Facebook/роман Цимбалюк Сущенка відвідав консул України Геннадій Брескаленко, повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін виданню "Укрінформ".

"Минулого тижня в Росії були довгі вихідні, тому в СІЗО було важко потрапити. А сьогодні побував у Романа Сущенка. Він сидить з тим самим співкамерником, відносини нормальні. Романові, нарешті, передали холодильник. Після мене його відвідав консул", - розповів Фейгін.

Правозахисник також повідомив, що отримав нотаріально завірені переклади російською довідки з Головного управління розвідки Міністерства оборони України про те, що його клієнт ніколи не служив у розвідці, та свідоцтва про закінчення Романом Сущенком Київського національного університету. Та знову подав папери, які раніше були відхилені Слідчим управлінням ФСБ, до суду.

"Відмова у залученні даних паперів незаконна, оскільки згідно з договором про взаємну правову допомогу російські структури зобов'язані приймати їх на будь-якій мові і вже самостійно забезпечувати автентичний переклад", - підкреслив адвокат Сущенка.

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14 лютого, суд Москви відхилив апеляційну скаргу сторони захисту українського журналіста Романа Сущенка, якого утримують у Лефортівському СІЗО ФСБ столиці РФ, на продовження арешту до 30 квітня 2017 року.

У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО та перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним на ZN.UA.