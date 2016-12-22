Жителям Росії рік запам'ятався зростанням цін і обранням Трампа

Росіяни не змогли вирішити, що для них важливіше: зростання цін або обрання Дональда Трампа президентом США.

Дональд Трамп для жителів Росії настільки ж цікавий, як і гроші Flickr/ Gage Skidmore

Соціологи "Левада-центру" з'ясували, які події у році, що минає стали найбільш значущими для

Серед відповідей найчастіше згадуються зростання цін/знецінення грошей (30%), обрання Дональда Трампа президентом США (28%), відсторонення російських спортсменів від участі в Олімпійських Іграх/в Параолімпіаді в Ріо-де-Жанейро через допінговий скандал (23%), Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро (23%), збройний конфлікт у Сирії (22%).

Вибори депутатів Державної думи Росії згадали 13% респондентів, Панамський офшорний скандал – 1%.

Наплив в Європі біженців з Близького Сходу та Африки запам'ятався 14% громадян РФ.

Опитування проведено 9–12 грудня 2016 року серед 1600 осіб у 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Заявлена похибка вибірки – 3,4%. Повний список найважливіших подій на сайті "Левада-центру".

Таким чином, в список найважливіших подій 2016 року не увійшло найгучніша подія останніх днів: масове отруєння росіян в Іркутську, де від "Боярышника" загинули 72 людини, а влада регіону ввели режим НС.