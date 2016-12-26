Бойовики поширюють плітки про нібито домовленості Путіна і Трампа щодо Донбасу - ІС

Згідно пропагандистських заяв окупантів, "зняття санкцій" з Росії і припинення "військової допомоги США" Україні дозволить бойовикам здобути перемогу над ЗСУ.

У ОРДЛО заявляють про "прийдешню перемогу" РИА Новости

Співробітники так званих "Міністерств державної безпеки Л-ДНР" активно поширюють пропагандистську інформацію про нібито домовленості президента Російської Федерації Володимира Путіна і новообраного президента США Дональда Трампа, повідомив координатор групи "Інформаційне опір"

Пропаганда поширюється переважно серед жителів Донецька і Луганська, але охоплює й інші населені пункти непідконтрольних Україні територій.

"Одночасно в "ДНР" і "ЛНР" співробітники місцевих "МГБ" досить активно поширюють чутки про якісь домовленості В. Путіна з Д. Трампом щодо зняття санкцій з Росії з лютого-березня 2017 р і повного припинення "військової допомоги США" Україні, після чого, нібито, Збройні сили України не зможуть продовжувати бойові дії на Донбасі", - написав Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За словами координатора, підконтрольні "ДНР" ЗМІ вже отримали вказівку підготувати" низку аналітичних матеріалів" на цю тему.

Раніше в групі "ІС" повідомили, що серед бойовиків батальйонів "республіканської гвардії ДНР" ходять чутки про підготовку перекидання даних формувань на територію, окуповану бойовиками терористичної організації "ЛНР" для проведення акції возз'єднання з "ДНР" в одне "державне утворення".