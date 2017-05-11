Жителям Донбасу пропонують "тури в Україну" для отримання біометричних паспортів – ІС

У ОРДЛО різко збільшилась кількість бажаючих мати український паспорт нового зразка.

Українські біометричні паспорти в ОРДЛО користуються великою популярністю

Середрізко збільшилося бажання мати українські біометричні паспорти, у зв'язку з чим місцеві "турфірми" стали пропонувати спеціальні "тури" на підконтрольні Україні території, повідомляє координатор групи "Інформаційнйний спротив" Дмитро Тимчук.

Низка фірм і організацій, що займаються вивезенням людей на підконтрольні Україні території для закупівлі продуктів, ліків і переведення в готівку грошових коштів, "розширили" перелік послуг і долучили до них "паспортний фактор".

Тепер реклама так званих "шоп-турів" за українськими продуктами і ліками супроводжується інформацією про "можливість оформити біометричний український паспорт нового зразка".

"Організація таких "турів" вже фіксується за маршрутами в Маріуполь, Волноваху, Бахмут, Костянтинівку, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, також відзначені рейси в Краматорськ і Покровськ", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, в лютому Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

При цьому власників "паспортів" ОРДЛО в РФ прирівняли до громадян України і зобов'язали кожні 90 днів залишати Росію. Заступник керівника управління з питань міграції ГУ МВС Володимир Іванов підтвердив, що Росія вважає їх "все одно іноземцями, громадянами України".