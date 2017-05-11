Топ Новини
<
>

Жителям Донбасу пропонують "тури в Україну" для отримання біометричних паспортів – ІС

11 травня в 12:21

У ОРДЛО різко збільшилась кількість бажаючих мати український паспорт нового зразка.

биометрический паспорт
Українські біометричні паспорти в ОРДЛО користуються великою популярністю
Серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей різко збільшилося бажання мати українські біометричні паспорти, у зв'язку з чим місцеві "турфірми" стали пропонувати спеціальні "тури" на підконтрольні Україні території, повідомляє координатор групи "Інформаційнйний спротив" Дмитро Тимчук.

Низка фірм і організацій, що займаються вивезенням людей на підконтрольні Україні території для закупівлі продуктів, ліків і переведення в готівку грошових коштів, "розширили" перелік послуг і долучили до них "паспортний фактор".

Тепер реклама так званих "шоп-турів" за українськими продуктами і ліками супроводжується інформацією про "можливість оформити біометричний український паспорт нового зразка".

"Організація таких "турів" вже фіксується за маршрутами в Маріуполь, Волноваху, Бахмут, Костянтинівку, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, також відзначені рейси в Краматорськ і Покровськ", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Джигурду позбавили "громадянства ДНР" за пропозицію створити ДНРУ

Нагадаємо, в лютому Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

При цьому власників "паспортів" ОРДЛО в РФ прирівняли до громадян України і зобов'язали кожні 90 днів залишати Росію. Заступник керівника управління з питань міграції ГУ МВС Володимир Іванов підтвердив, що Росія вважає їх "все одно іноземцями, громадянами України".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна паспорт Тимчук біометричний тури ЛНР ДНР Донбас населення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.46
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...