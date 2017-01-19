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Жителі Херсона встановили рекорд по моржуванню

19 січня в 23:13

В набережної Херсона в крижану воду поринуло більше тисячі чоловік.

Моржи
У Херсоні встановили "моржовый" рекорд
У Херсоні на Водохреща більше тисячі людей взяли участь у встановленні рекорду України з наймасовішого зимового моржуванні на одній локації.

На набережній міста біля пам'ятника кораблебудівникам в крижану воду Дніпра поринуло протягом чотирьох годин 1017 осіб. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Він перевершив попередній рекорд, встановлений чотири роки тому в Одесі, який склав 880 чоловік.

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Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, сьогодні на водоймах України гарантували безпеку 2838 рятувальників, загалом святкування Хрещення в Україні відбулося без пригод.

За матеріалами: Радіо Свобода
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