Жителі Херсона встановили рекорд по моржуванню

В набережної Херсона в крижану воду поринуло більше тисячі чоловік.

У Херсоні встановили "моржовый" рекорд

У Херсоні на Водохреща більше тисячі людей взяли участь у встановленні рекорду України з наймасовішого зимового моржуванні на одній локації.

На набережній міста біля пам'ятника кораблебудівникам в крижану воду Дніпра поринуло протягом чотирьох годин 1017 осіб. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Він перевершив попередній рекорд, встановлений чотири роки тому в Одесі, який склав 880 чоловік.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, сьогодні на водоймах України гарантували безпеку 2838 рятувальників, загалом святкування Хрещення в Україні відбулося без пригод.