Жителі Херсона встановили рекорд по моржуванню

В набережної Херсона в крижану воду поринуло більше тисячі чоловік.
На набережній міста біля пам'ятника кораблебудівникам в крижану воду Дніпра поринуло протягом чотирьох годин 1017 осіб. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
Він перевершив попередній рекорд, встановлений чотири роки тому в Одесі, який склав 880 чоловік.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, сьогодні на водоймах України гарантували безпеку 2838 рятувальників, загалом святкування Хрещення в Україні відбулося без пригод.Радіо Свобода